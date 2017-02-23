كشف وزير التعليم العالي عاطف النداف أن التعليم في بعض الكليات سيكون مسائي ومأجور اعتباراَ من العام المقبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النداف قوله, خلال جلسة لمجلس الشعب، تناولت هموم طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، "اعتباراً من العام القادم سيكون هناك تعليم مسائي في بعض الكليات وسيكون التعليم مأجوراً ويؤمن دخلاً للجامعة ويحسن الواقع المادي لأساتذة وموظفي الجامعة".

وبين أن "التعليم المسائي سيكون على شكل جامعات خاصة مسائية ضمن الجامعات الحكومية بالاعتماد على ذات الأساتذة والأجهزة والقاعات والخطة الدراسية وبشكل ينافس الجامعات الخاصة وبأسعار معقولة وبهدف تخفيف الضغط على الطلاب وذويهم".

وارتفعت أقساط الجامعات الخاصة في سوريا بشكل كبير , وصلت إلى مليون ليرة لبعض الاختصاصات كالطب البشري.

وشهدت الجامعات خلال الأزمة هجرة الشباب إلى خارج البلاد , إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات التعليم وتدنّي ترتيب الجامعات السورية.