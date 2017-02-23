علن مصدر قريب من المفاوضات السورية في جنيف يوم الخميس، أنه تم تأجيل الافتتاح الرسمي لجولتها الرابعة إلى الساعة ال 8 مساء بالتوقيت المحلي (الـ5 بتوقيت غرينتش).

وذكرت وسائل اعلام، أنه كان من المقرر أن تعقد الجلسة العامة، التي سيتوجه خلالها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى المشاركين في المفاوضات بكلمة ترحيبية، لكنه تم تأجيل الاجتماع 3 ساعات.

وبدأت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, في وقت سابق من يوم الخميس, بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

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وتنطلق الجولة الرابعة من المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة , بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الاميركية وروسيا، ومندوبين عن منصات الرياض والقاهرة، وغياب منصة حميميم, فيما أعلن الاردن انه سيشارك في هذه المفاوضات.

ويأتي ذلك وسط امال بان تسفر هذه المحادثات عن الخرج بحل ينهي الازمة السورية, لكن دي ميستورا استبعد حدوث "انفراجة وحلول فورية" في مفاوضات جنيف.

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.

وكانت الجولة الاخيرة من محادثات جنيف قد توقفت في الـ 27 من نيسان/أبريل من العام الماضي.