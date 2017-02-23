قام السيناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين, في رحلة سرية, إلى شمال سوريا الأسبوع الماضي, في خطوة هي الثانية من نوعها , بعد زيارة أولى كانت في عام 2013.

ونقلت شبكة "سي ان ان" الأخبارية عن جولي تارالو, المتحدثة باسم ماكين, قولها إنه أجرى الزيارة الرسمية التي لم يعلن عنها مسبقاً إلى شمال سوريا".

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وأضافت تارالو بأن "السيناتور ماكين سافر الى شمال سوريا الأسبوع الماضي , لزيارة القوات الأمريكية المنتشرة هناك ولمناقشة حملة مكافحة داعش والعمليات الجارية لاستعادة الرقة".

من جهته, وصف مكتب ماكين الزيارة بأنها فرصة "لتقييم الظروف الديناميكية على الأرض" هناك، مشيراَ الى ان "الرحلة كانت رحلة وفد كونغرس رسمية، ما يعني أن الحكومة الأميركية رعتها ودفعت أتعاب السفر لعضو مجلس الشيوخ".

من جانبها ,كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السيناتور الأمريكي جون ماكين زار سرا شمال شرق سوريا في نهاية الأسبوع الماضي، وتحديدا مدينة عين العرب (كوباني).

وكان ماكين طالب, في وقت سابق, بتدخل عسكري أمريكي أكثر عدوانية في الحرب الأهلية السورية.

وجاءت الزيارة في الوقت الذي تناقش فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لحملة عسكرية متسارعة ضد تنظيم "داعش".

ويشار الى أن زيارة ماكين هذه إلى سوريا هي الثانية بعد زيارة أولى كانت في عام 2013، عندما التقى مع قادة في "الجيش السوري الحر".