سيريانيوز :: ضحايا بتجدد القذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق ومدينة درعا

وقالت مصادر مؤيدة , في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن قتيلين سقطا وجرح ستة آخرون بسقوط قذائف صاروخية على ضاحية الأسد بريف دمشق.

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وتتعرض منطقة ضاحية الأسد بريف دمشق الى سقوط متكرر لقذائف الهاون والصاروخية ما يؤدي الى وقوع ضحايا وأضرار مادية, وكان آخرها يوم الأحد الماضي.

من جانب آخر, قالت المصادر إن امرأة قتلت وجرح شخص بسقوط قذائف صاروخية على حيي المطار والسحار بدرعا.

و قتل شخصا وأصيب اثنين من العاملين بالمشفى الوطني في درعا, يوم الاثنين الماضي, إثر سقوط قذائف صاروخية أدت كذلك إلى أضرار مادية بالمشفى. كما طالت منازل المواطنين في حيي السحاري والمطار وتسببت بالحاق اضرار مادية كبيرة .

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

سيريانيوز

2017-02-23 16:48:07