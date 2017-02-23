بدأت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, يوم الخميس, بلقاء تشاوري تمهيدي جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

وذكرت وسائل اعلام ان "المحادثات السورية – السورية استؤنفت في جنيف, لتبدأ الجولة الرابعة منها بلقاء المشاركين فيها مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا".

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ومن المتوقع أن يجتمع المشاركون في المفاوضات في الساعة 3 بعد الظهر في قاعة واحدة، حيث سيوجه إليهم دي ميستورا كلمة ترحيبية بحضور ممثلين عن المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وتنطلق الجولة الرابعة من المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة , بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الاميركية وروسيا، ومندوبين عن منصات الرياض والقاهرة، وغياب منصة حميميم, فيما اعلن الاردن انه سيشارك في هذه المفاوضات.

ويأتي ذلك وسط امال بان تسفر هذه المحادثات عن الخرج بحل ينهي الازمة السورية, لكن دي ميستورا استبعد حدوث "انفراجة وحلول فورية" في مفاوضات جنيف.

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.

وكانت الجولة الاخيرة من محادثات جنيف قد توقفت في الـ 27 من نيسان/من العام الماضي.