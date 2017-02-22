منحت المؤسسة العامة للإسكان مهلة أخيرة للمكتتبين المتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية تجاهها, لغاية 30 حزيران المقبل.

وأشارت المؤسسة, في بيان نشرته وسائل اعلام محلية, إلى أن "الإعلان يشمل المكتتبين أو المتخصصين في جميع مشاريعها, والذين تأخروا عن تسديد الأقساط الشهرية لمدة تزيد عن 240 يوم, على أن يتم تسديد الإلتزامات المالية مع الغرامات".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

بدوره, اوضح نائب مدير المؤسسة العامة للأسكان أيمن مطلق أن المؤسسة منحت هذه المهلة "حرصاً منها على احتفاظ المكتتبين والمختصصين بمساكنهم، والاخذ بالحسبان ظروف الأزمة الحالية، وذلك بعد موافقة وزير الأشغال العامة والإسكان حسن عرنوس".

وسبق ان أملهت مؤسسة الإسكان في شباط العام الماضي المكتتبين لتسديد التزاماتهم المالية تجاهها حتى ا ايار في العام ذاته.

وكان نظام عمليات المؤسسة رقم 8 لـ2016، حدد في الفصل الخامس احكام المخالفات لشروط الاكتتاب او التخصيص على الوحدات العقارية الاجتماعية وشروط تخصيصها والاستفادة منها.

وأشارت المادة 37 منه، إلى أنه في حال تأخر المكتتب أو المخصص عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليه، لمدة تتجاوز 240 يوماً متصلة أو منفصلة، يعد اكتتابه أو تخصصه ملغى حكما دون الحاجة لانذاره أو إخطاره.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد، اعفى في شباط الماضي، بموجب مرسوم تشريعي، المكتتبين والمدخرين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان، المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية، من غرامات التأخير، شريطة قيامهم بتسديد دفعة أو أكثر خلال فترة نفاذ المرسوم المحددة بثلاثة أشهر.



