مانشستر يونايتد يجدد فوزه على سانت إتيان ويبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي اخبار الرياضة شارك

بلغ مانشستر يونايتد الإنكليزي الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، وذلك بفوزه على مضيفه سانت إتيان الفرنسي 1-صفر الأربعاء في إياب الدور الثاني.

وسجل الأرميني هنريك مخيتاريان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.



وجدد يونايتد الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من ثمن النهائي على يد مواطنه ليفربول، فوزه على مضيفه الفرنسي بعد أن تغلب عليه ذهاباً أيضًا بثلاثية نظيفة سجلها الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي شارك في لقاء الاياب إلا أنه عجز عن الوصول إلى الشباك.



ورغم الفوز المريح ذهاباً، خاض مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو اللقاء بتشكيلة أساسية شارك فيها لاعبون مثل إبراهيموفيتش والإسباني خوان ماتا والفرنسي بول بوغبا الذي تواجه مجدداً مع شقيقه فلورنتان بوغبا الذي يدافع عن ألوان بلدهما الأم غينيا رغم أنه لعب مع المنتخب الفرنسي لدون 20 عاماً.



ووجه يونايتد الضربة القاضية لأمال سانت إتيان ببلوغ ثمن النهائي للمرّة الأولى منذ 2009 حين انتهى مشواره على يد فيردر بريمن الألماني، منذ بداية اللقاء بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 17 عبر الأرميني هنريك مخيتاريان الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى بعرضية لماتا، فتابعها لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق على يسار الحارس.



وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول ولم يطرأ أي تعديل على مجريات اللقاء حتى الدقيقة 63 عندما رفع الحكم إنذارين بوجه مدافع يونايتد الإيفواري إيريك بايلي، فأكمل فريق مورينيو ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين، إلا أن سانت إتيان لم يستغل التفوق العددي لكي يتجنب على الأقل السقوط أمام جماهيره. سيريانيوز 2017-02-22 22:55:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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