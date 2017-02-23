وضع يوفنتوس الايطالي قدماً في الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا بالفوز ذهاباً 2-0 على مضيفه بورتو البرتغالي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "دو دراجاو".

افتتح الكرواتي ماركو بياتسا التسجيل في الدقيقة 72 قبل أن يضيف داني ألفيس الهدف الثاني في الدقيقة 74.



اللقاء بدأ بسيطرة وهدوء واضح من قبل لاعبي يوفنتوس قابله حماس من قبل لاعبي بورتو ولكن دون اي خطورة في ظل إحكام الفريق الضيف سيطرته على مجريات اللعب بفضل الخبرة الكبيرة للاعبيه.

لم يستغل يوفنتوس سيطرته التامة على مجريات اللعب وخاصة بعض الطرد ولجوء بورتو إلى أسلوب دفاعي واضح حيث كانت أخطر الكرات تسديدة ديبالا التي ارتدت من القائم ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

مع وصول الشوط لمنتصفه دون تغيير في شكل اللقاء، قرر المدرب أليجري الدفع بلاعبه الكرواتي ماركو بياتسا بدلاً منه الكولومبي خوان كوادرادو لتنشيط الهجوم.

كافأ اللاعب الكرواتي مدربه بتسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 72 قبل أن يضيف البديل الأخر داني ألفيس الهدف الثاني في الدقيقة 74 من أول لمسه له.