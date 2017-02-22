فشل ريال مدريد المتصدر في فك شفرة ملعب ميستايا للموسم الثالث على التوالي، وخسر أمام مضيفه فالنسيا 1-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 16 من الدوري الاسباني.

فريق العاصمة مدريد تلقى خسارته الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 52 نقطة، ويبقى في الصدارة متفوقًا بنقطة واحدة عن غريمه برشلونة، لتشتعل المنافسة مجددًا، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز 14.



وصدم فالنسيا ضيفه مبكرًا، حيث تقدم بهدف أول بعد مرور 4 دقائق فقط، من كرة عرضية لعبها منير الحدادي، استقبلها سيموني زازا، وسددها ببراعة في المقص الأيمن.



وقبل أن يستيقظ الفريق الملكي من هذه الصدمة، أضاف أصحاب الأرض هدف آخر في الدقيقة التاسعة، بتسديدة فابيو أوريانا بين قدمي حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، ليفجر فرحة كبيرة في مدرجات ملعب "ميستايا".

وقلص ريال مدريد الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من كرة عرضية لعبها مارسيلو، انقض عليها كريستيانو رونالدو برأسية قوية في الزاوية اليمنى، مسجلاً هدفه رقم 15 في الليجا.