حقق اشبيلية الإسباني فوزا صعبا على ضيفه ليستر سيتي الإنكليزي 2-1 الأربعاء على ملعب "سانشيز بيزخوان" في ذهاب الدور ثمن النهئي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل كل من بابلو سرابيا (25) وخواكين كوريا (62) هدفي إشبيلية وجيمي فاردي هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 73.



سنحت الفرصة لإشبيلية للتقدم في الدقيقة 15 حين حصل على ركلة جزاء لكن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل نجح في التقاط كرة الأرجنتيني خواكين كوريا.



ولم يتأخر الفريق الإسباني بالتقدم عبر بابلو سارابيا حين تابع كرة سيرجيو إسكوديرو برأسه بعد عشر دقائق.



وعوض خواكين كوريا إهدار ركلة الجزاء بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62 إثر تمريرة من المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش، وقلص جيمي فاردي الفارق حين تابع كرة دانييل درينكووتر في الشباك في الدقيقة 73.



ويعيش إشبيلية بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي خلف أوناي إيمري المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فترة رائعة على الصعيد المحلي.



ويمر ليستر بأزمة كبيرة قد تطيح برأس مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري لأن الفريق يقبع حالياً في المركز السابع عشر في الدوري الممتاز وتفصله نقطة فقط عن منطقة الهبوط.



وودع فريق رانييري مسابقة الكأس من الدور ثمن النهائي بخسارته السبت أمام ميلوول من الدرجة الثانية صفر-1 وذلك رغم اضطرار الاخير لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52.