طالب المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة إلى جنيف، سالم المسلط، يوم الأربعاء, مجدداَ, بعقد مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة السورية.

وأوضح المسلط, في حديث صحفي, بحسب وسائل اعلامية, اننا "جئنا الى جنيف من اجل البدء بمناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي, ولدينا اجتماع مع ديمستورا غدا ولَم يتحدد مكانه بعد".

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وكانت الهيئة العليا للمفاوضات ابدت , في وقت سابق من الشهر الجاري, رغبتها بإجراء مفاوضات مباشرة مع النظام في جنيف, رافضة أي مكان للاسد في عملية انتقال السلطة.

ووصل وفد النظام برئاسة بشار الجعفري ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري, في وقت سابق من اليوم, إلى جنيف، للمشاركة في الحوار السوري_السوري المزمع عقده, يوم غد الخميس.

واستبعد المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا, الأربعاء, حدوث "انفراجة" في محادثات جنيف السورية التي تبدأ غدا الخميس, لكنه اعتبر ان صمود الهدنة بسوريا "سيساعد بقدر كبير في دعم المحادثات".

و تشدد المعارضة مرارا على أن الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا أساسيا لاحراز تقدم في أي مفاوضات.

ومن المقرر ان تعقد المفاوضات المرتقبة بين النظام والمعارضة برعاية اممية في جنيف, حيث اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.