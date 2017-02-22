بقيمة نحو مليار ليرة.. المصادقة على 10 عقود جديدة لإعادة اعمار حلب الاخبار المحلية شارك

صادقت محافظة حلب, يوم الثلاثاء, على 10 عقود جديدة لاعادة اعمار المدينة, بكلفة إجمالية تتجاوز 975 مليون ليرة.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب صادق, خلال اجتماعه برئاسة المحافظ ,على دفعة جديدة من عقود "إعادة البناء والإعمار وتأهيل الأحياء المطهرة من الإرهاب". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتضمنت العقود مشاريع جديدة استكمالا لمشاريع ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية وتنفيذ المشاريع الخدمية في أحياء المدينة وترحيل السيارات المدمرة من الشوارع وتجميعها في ساحات خاصة إضافة لتنفيذ مشروع إعداد الدراسات اللازمة لتقييم المخطط التنظيمي العام للمدينة بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية. وأشار محافظ حلب حسين دياب الى "ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال مشاريع الإعمار وإعادة البناء المباشر بها وفق المواصفات العقدية والفنية وبما يلبي احتياجات الأهالي". وكان مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي برنامج عمل تنفيذي لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية وتعزيز الأوضاع الأمنية لمدينة حلب, وفق خطة عمل مرحلية أولا وإستراتيجية. يشار الى ان الجيش النظامي سيطر, مؤخرا, على كامل مدينة حلب , وأعلنها منطقة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول ، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية. سيريانيوز

2017-02-22 19:03:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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