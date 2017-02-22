اصدر الرئيس بشار الاسد, يوم الثلاثاء, ممرسوما تشريعيا يقضي بتسمية أحمد ابراهيم ابن صالح لعضوية مجلس الشعب.

ونصت المادى (1) من المرسوم الذي حمل رقم رقم (60), على تسمية أحمد ابراهيم ابن صالح لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع (أ) في دائرة مناطق حلب الانتخابية.

وجاء المرسوم بناء على أحكام الدستور, وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3-2014.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ويذكر أن مجلس الشعب يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.