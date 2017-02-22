طمأن وزير الكهرباء زهير خربوطلي المواطنين بأن أزمة التقنين الكهربائي ستخف خلال أيام, لاسيما بعد وصول باخرة محملة بـ40 ألف طن فيول مؤخراً.

وأشار خربوطلي, في تصريحات نشرها موقع (الاقتصادي), إلى أن " عدد من بواخر النفط الأخرى ستصل قريباً، كما توجد باخرة يتم تكريرها حالياً لتزويد محطات التوليد، ما يسهم بدوره في تخفيف أوقات التقنين".

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وكان رئيس الحكومة عماد خميس كشف منذ ايام عن خطة لتثبيت نظام التقنين على 4 ساعات قطع مقابل ساعتين كهرباء لمدة شهرين، على أن يتحسن بعدها التقنين إلى 3 ساعات كهرباء ومثلها قطع.

وتشهد العديد من المحافظات أزمة تقنين حادة في التيار الكهربائي, حيث وصل التقنين في معظم المناطق لاسيما دمشق الى 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل, وهذا الامر قابله تبرير حكومي ووعود بتخفيف الأزمة قريباً.