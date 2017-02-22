وفد النظام برئاسة الجعفري يصل جنيف الاخبار المحلية شارك

وصل وفد النظام برئاسة بشار الجعفري إلى جنيف، يوم الأربعاء، للمشاركة في الحوار السوري السوري المزمع عقده بتاريخ 23 شباط الحالي برعاية أممية.

وقالت وسائل إعلام إن الجعفري أعلن عزمه عدم الإدلاء بتصريحات صحفية لحين حلول يوم الخميس. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكان مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا مايكل كونتت أعلن يوم الثلاثاء أن دي ميستورا يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بمحادثات جنيف المقررة الخميس. ومن المنتظر أن تنطلق جولة جديدة للمفاوضات السورية في جنيف برعاية أممية، يوم الخميس 23 شباط، بعد أن تم توجيه الدعوات لمعظم أطياف المعارضة والنظام. سيريانيوز

2017-02-22 16:08:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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