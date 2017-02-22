كشف محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم, يوم الأربعاء، عن البدء بتسوية أوضاع نحو 700 من مسلحي بلدة سرغايا بريف دمشق، حيث أن قسماً كبيراً منهم سيلتحق بخدمة العلم, وذلك بعد الاعلان عن اتفاق التسوية الذي تم مؤخرا في البلدة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن ابراهيم قوله, خلال اطلاعه على الواقع الخدمى في بلدة سرغايا, انه "يجب الإسراع بازالة جميع المظاهر المسلحة من البلدة ", موجها الورشات بالبدء فورا في عملها لاعادة الخدمات الأساسية وتأمين المحروقات والمواد الأساسية للأهالي".

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وغادر العديد من مسلحي بلدة سرغايا بريف دمشق مع ذويهم, يوم الاثنين, باتجاه محافظة ادلب, وذلك بموجب اتفاق تسوية مع النظام السوري.

وتم مؤخرا التوصل لعدة اتفاقات مصالحة في خان الشيح ومدينة التل وقدسيا والهامة وداريا والمعضمية تقضي بإخلاء السلاح والمسلحين من هذه المناطق.