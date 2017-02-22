"نتوقع عقد جولات اخرى بشأن سوريا في أستانا"

استبعد المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا, يوم الأربعاء, حدوث "انفراجة" في محادثات جنيف السورية التي تبدأ غدا الخميس, لكنه اعتبر ان صمود الهدنة بسوريا "سيساعد بقدر كبير في دعم المحادثات".

ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا قوله, في مؤتمر صحفي, "لنكن صرحاء.. نحن لا نعلق آمالا كبرى في مفاوضات جنيف, ونتطلع إلى الحفاظ على قوة دفع وألا يحاول أي طرف عرقلة المحادثات من خلال استفزاز الآخر".

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ووصف دي ميستورا الهدنة بسوريا بأنها "هشة" لكن صمودها, بحسب رأيه, سيساعد "بقدر كبير في دعم المفاوضات السورية في جنيف"، وكشف أن "روسيا طلبت من دمشق وقف القصف الجوي."

وكان وفد النظام برئاسة بشار الجعفري ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري وصلا, في وقت سابق من اليوم, إلى جنيف، للمشاركة في الحوار السوري_السوري المزمع عقده, يوم غد الخميس, بتاريخ 23 شباط الحالي برعاية أممية.سيريانيوز

ومن المقرر ان تعقد المفاوضات المرتقبة بين النظام والمعارضة برعاية اممية في جنيف, حيث اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.

من جانب اخر , توقع دي ميستورا "عقد جولات محادثات أخرى في أستانا عاصمة كازاخستان التي دعت إليها روسيا وتركيا وإيران للتعامل مع وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية بما في ذلك قضية السجناء".

وعقدت منذ اكثر من اسبوع جولة ثانية من محادثات استانا حول سوريا برعاية ايران وتركيا وروسيا, وبمشاركة الاردن, دون التوصل لبيان ختامي, وذلك استكمالا للجولة الاولى التي عقدت مؤخرا, وتم الاتفاق حينها على عدة امور اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكري .