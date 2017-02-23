ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر, يوم الأربعاء, جنوب مدينة تلكلخ في حمص.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن المركز الوطني للزلازل قوله, في بيان, إن "الهزة حدثت بعد ظهر اليوم جنوب مدينة تلكلخ ".

وكانت هزة أرضية بقوة 4,2 درجات على مقياس ريختر ضربت, تشرين الثاني الماضي, جنوب الحسكة.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات حيث تكون من 1 إلى 4خفيفة لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط, أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضررا بالأبنية, ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.