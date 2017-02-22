اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، إن محدودية تمثيل المعارضة في مفاوضات جنيف المقبلة "عقبة"، مشيرا ً إلى أن بلاده أصرت منذ البداية على إشراك الأكراد.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني إدوارد نالبانديان، إن "تمثيل المعارضة في جنيف مقبول ولن تشكّل محدوديته عقبة كبيرة في المفاوضات".

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ولفت لافروف إلى أن إمكانية التمثيل الأوسع للمعارضة السورية في هذا المؤتمر كانت "واردة"، مذكّرا بأن موسكو تصرّ منذ البداية على ضرورة إشراك أكراد سوريا في هذه المفاوضات.

وحول التعاون مع واشنطن في سوريا، قال لافروف أنه بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بحثا مسألة إقامة مناطق آمنة في سوريا، مؤكدا أن موسكو تنتظر من واشنطن أي اقتراحات حول التعاون في سوريا.

ولفت الوزير الروسي إلى إن مبادرة واشنطن حول إقامة مثل هذه المناطق الآمنة في سوريا يجب أن تأخذ في الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض في سوريا، مؤكدا ضرورة التنسيق مع السلطات السورية بهذا الشأن.

وأوضح لافروف إن موسكو تعتبر أن هدف "المناطق الآمنة" يتمثل في حماية المواطنين الذين نزحوا من بيوتهم.

وكان لافروف طالب بداية شباط الحالي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون أكثر تحديدا بشأن اقتراحه بإقامة "مناطق آمنة" في سوريا، حيث أن موسكو قد تقبل بدراسة المقترح شرط موافقة النظام في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد, بعد مضي أسبوع على تنصيبه, أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك، مشيراً الى تمويل خليجي لفكرته.

وأعرب لافروف عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتحدث باسم البيت الأبيض، مهتمة بالتعاون في تسوية الأزمة السورية، مضيفا أن ذلك يشمل "مكافحة "داعش" و"جبهة النصرة" بلا هوادة.

وكان لافروف، ناقش يوم الخميس، خلال اجتماع وصفه بالـ"عملي" مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الصراعات في عدة دول منها سوريا.

يشار إلى أن موسكو أعربت في كانون الأول الماضي، استعدادها للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك في سوريا.

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