أفادت تقرير إعلامية، يوم الأربعاء، عن وقوع غارة اسرائيلية استهدفت جبال القطيفة في ريف دمشق، نفذت من الأجواء اللبنانية.

ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر محلية في منطقة القلمون، إنه سمع دوي سلسلة انفجارات، في مواقع عدة، كما سمع سكان قرى البقاع الحدودية دوي القصف.

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وبينت وسائل الإعلام ان انفجارات وقعت في مقرات الفرقة الثالثة والتلال المحيطة بها ومخازن عسكرية تابعة لها في السلسلة الشمالية من جبال القطيفة، اثر استهدافها بستة صواريخ

بينما قالت وسائل إعلام أخرى، إن الغارة استهدفت قافلة تقل أسلحة، دون أن تذكر ما إذا كانت تابعة للجيش النظامي أم لـ"حزب الله" اللبناني.

في حين قالت قناة "الجديد" اللبنانية ان الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بكثافة عند الثالثة فجر الأربعاء فوق مدينة بعلبك وضواحيها على ارتفاع منخفض، مضيفة أن "المعلومات تشير إلى استهداف جبال القطيفة السورية من الأجواء اللبنانية".

ولم يصدر تصريح رسمي حتى الآن يؤكد وقوع الغارة، أو يوضح أهدافها.

وكانت غارة اسرائيلية استهدفت في الـ13 من كانون الثاني الماضي مطار المزة العسكري غرب دمشق، أدت لانفجارات عنيفة فيه.

وقامت اسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية اكثر من مرة بقصف مواقع عسكرية في محيط وبقرب مدينة دمشق.

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