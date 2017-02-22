قدم أتلتيكو مدريد الإسباني مباراة ملحمية أمام مضيفه الألماني باير ليفركوزن محققا فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدفين الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

أحرز رباعية أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز وأنطوان جريزمان وكيفين جاميرو وفيرناندو توريس في الدقائق 17 و25 و59 و86، بينما سجل كريم بلعربي وستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد بالخطأ في الدقيقتين 48 و68.

وتسلم ناجويز الكرة في الجانب الأيمن، ويتوغل داخل المنطقة الخلفية لباير ليفركوزن مراوغا أكثر من مدافع ومسددا كرة من الركن الأيمن لمنطقة الجزاء، سكنت المقص الأيمن للحارس بريند لينو بشكل رائع.



وتأتي الضربة الثانية لأتلتيكو مدريد عن طريق جريزمان الذي تسلم عرضية أرضية من المنطلق كيفين جاميرو وسددها مباشرة في أعلى شباك مرمى لينو، الذي حاول التصدي للكرة ولكن دون جدوى.

بداية الشوط الثاني جاءت مشابهة للاول، ولكن في تلك المرة نجح باير ليفركوزن في هز الشباك مبكرا عن طريق كريم بلعربي الذي استقبل عرضية هينريتش من الجانب الأيمن بتسديدة مباشرة داخل الشباك.



ويتدخل التوفيق منقذا مرمى ليفركوزن من الاهتزاز بهدف ثالث، بعد أن تصدت العارضة لتسديدة صاروخية من جاميرو.

ويقتل أتلتيكو مدريد المباراة مبكرا، بعد أن نجح جاميرو في إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء حصل عليها جريزمان، مسددا الكرة في منتصف المرمى ليخدع بريند لينو.



وتشتعل المباراة وتعود للحياة مجددا، بعد أن حاول الحارس مويا إبعاد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر، إلا أن الكرة اصطدمت في جسد زميله المدافع سافيتش وسكنت مرماه بالخطأ.

وبكرة كرة عرضية من الجانب الأيمن أرسلها سيمي فارسالجكو، يرتقي البديل فيرناندو توريس محولا إياها برأسه داخل الشباك محرزا الهدف الرابع والذي حسم المباراة.