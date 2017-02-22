مانشستر سيتي يقلب تأخره أمام موناكو لفوز مثير في مباراة "مجنونة" بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره وخرج فائزا من موقعته "المجنونة" أمام ضيفه موناكو الفرنسي 5-3 الثلاثاء على ملعب الاتحاد في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل لسيتي رحيم سترلينغ (26) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (58 و71) وجون ستونز (77) والألماني ليروي سانيه (82)، ولموناكو الكولومبي راداميل فالكاو (32 و61) وكيليان مبابي (40)، وأهدر فالكاو ركلة جزاء في الدقيقة 50. وتقدم مانشستر سيتي أولا عبر رحيم سترلينج الذي استغل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى للألماني ليروي ساني في الدقيقة 26، لكن موناكو أنهى الشوط الاول متقدما بالنتيجة بفضل هدفين من كيليان مبابي (40) والكولومبي راداميل فالكاو (32)، والأخير أهدر في الدقيقة 50 ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.



وأنعش المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو آمال فريقه بهد التعادل بعدما فشل حارس موناكو، الكرواتي دانييل سوباسيتش في السيطرة على كرته الضعيفة، بيد أن فالكاو كفر عن خطئه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 61 بعدما سدد كرة ساقطة من فوق الحارس ويلي كاباييرو، ومن متابعة جميلة ركلة ركنية، سجل أجويرو هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 71.



ومن متابعة لركلة ركنية أخرى، وضع جون ستونز فريقه سيتي بالمقدمة بهدف في الدقيقة 77، قبل أن يؤكد ساني فوز الفريق الإنجليزي بالهدف الخامس في الدقيقة 82 اثر تمريرة على طبق ذهبي من أجويرو.



واحتفظ سيتي بسجله النظيف من الهزائم على ملعب الاتحاد في المباريات التسع الأخيرة (6 اتنصارات و3 تعادلات).



وقدم مانشستر سيتي عرضا ساحرا من الناحية الهجومية، وظلمه الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة بحق المهاجم أجويرو في الشوط الأول، لكنه عانى كعادته من هشاشة خط دفاعه، خصوصا في ظل الأخطاء المتواصلة للثنائي نيكولاس أوتامندي وجون ستونز، وعدم تمتع الخط الخلفي بالحماية اللازمة من خط الوسط. سيريانيوز

2017-02-22 01:02:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق