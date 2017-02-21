أعلن مسؤولون في الشرطة الباكستانية، يوم الثلاثاء، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، جراء قيام انتحاريين بمهاجمة محكمة شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة (رويترز) عن قائد الشرطة في مقاطعة تشارسادا، إعجاز خان، قوله، ان "المهاجمين الثلاثة جميعا كانوا يحملون قنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف".

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وتابع إعجاز خان، إن "مهاجماً فجر نفسه خارج المحكمة، في حين قتل آخران برصاص الشرطة قبل أن يتمكنا من دخول المبنى".

وأضاف خان "الإرهابيون أتوا وأرادوا قتل أكبر عدد ممكن من الناس داخل المجمع القضائي. خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم."

ومن جانبهاً، أعلنت جماعة "الأحرار"، وهي فصيل تابع لحركة "طالبان الباكستانية" المسؤولية عن الهجوم في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام.

وكانت الجماعة بثت شريطا مصورا الأسبوع الماضي أعلنت فيه حملة جديدة من الهجمات ضد الحكومة بما في ذلك على القضاء والشرطة والجيش.

وشهدت باكستان سلسلة تفجيرات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، أكثرها دموية هجوماً استهدف مزاراً صوفياً في إقليم السند جنوب البلاد، والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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