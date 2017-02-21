عُثر في بريطانيا على أقدم هاتف جوال في البلاد ويعمل بشكل جيد مع صاحبه منذ 17 عاماً.

وبحسب " لينتا"، فإن صاحب هاتف نوكيا 3310 اشتراه عام 2000، ولم يتعطل نهائياَ رغم سقزطه كثيراً على الأرض وتعرضه للضرب والغسيل، بينما أكد صاحبه أنه أسقطه مرة في صلصة الكاري".



وقد أطلقت وسائل الإعلام البريطانية على هذا الهاتف بـ"أقدم هاتف الخليوي في بريطانيا"، بينما أكد صاحبه أنه "لا يحتاج إلى الهاتف الذكي، حيث أنه يتصفح الإنترنت من جهاز كمبيوتر، ويلتقط الصور بواسطة كاميرا منفصلة".

وأضاف صاحبه "أهداني ابني قبل عامين هاتفا جديدا قادرا على الاتصال بالإنترنت، ولكنني لم أستخدمه على الإطلاق، إذ أن احتياجاتي بسيطة، حيث أن الآلة الحاسبة والألعاب مثل لعبة الأفعى تكفيني".

وأطلقت "نوكيا" هاتف 3310 في الربع الرابع من عام 2000، وقد بيع منه أكثر من 126 مليون جهاز.