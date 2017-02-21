أرسلت "ياهو" بريداً إلكترونياً لمستخدميها، تحذرهم فيها من أن حساباتهم قد تم اختراقها خلال عامي 2015-2016، حيث تعتبر هذه المرة الثالثة التي تكشف فيها الشركة عن خرق أمني لمستخدميها.

وبحسب " ArsTechnica"، فقد كان المخترقون قادرين على الوصول إلى الحسابات دون الحاجة إلى كلمات السر الخاصة بالمستخدمين خلال عملية القرصنة الجديدة.

وأكدت "ياهو" أن الحسابات تأثرت بالخرق بسبب فشل في خدمة البريد الإلكتروني، التي سمحت للمهاجمين باستخدام ملفات "كوكيز" مزيفة تم إنشاؤها ببرنامج مسروق من النظم الداخلي لـ "ياهو".

وتقترب مفاوضات شركة "فيريزون" من اتمام شراء "ياهو"، علمًا أن الاختراقات السابقة خفضت قيمة الاستحواذ التي ستدفعها "فيريزون" من 4.8 مليار إلى 250 مليون دولار.

وكشفت "ياهو" عن الهجوم الأول في أيلول 2016 الذي سرق خلاله عام 2014 حوالي 500 مليون حساب بما في ذلك البيانات الشخصية وكلمات السر، وعادت "ياهو" لتعلن مرة أخرى عن اختراق في 2013 نتج عنه قرصنة أكثر من مليار حساب.