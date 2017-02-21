استطاع علماء كنديون من ايجاد طريقة لمحو الذكريات السيئة والمزعجة من الدماغ البشري.

وبحسب "سكاي نيوز" فإن العلماء أجروا تجارباً على أدمغة الفئران، وكانت نتائج هذه التجارب إيجابية للغاية، حيث نجحوا في تنشيط ذكريات سيئة ومحوها.



وتعتمد الطريقة على إنتاج بروتين معين بشكل مفرط في الدماغ، مايؤدي إلى إثارة الخلايا العصبية التي تنتج الذكريات السيئة، وأكد الباحثون أن لهذه التقنية جوانب عملية مفيدة.



ويمكن الاستعانة بهذه التقنية وفقاً للعلماء، في مساعدة الجنود الذين يعانون صدمة ما بعد الحرب، كما أنها تخفف من متاعب مدمني المخدرات.



وأشار العلماء إلى أن الأمر ينطوي على تعقيدات أخلاقية، إذ إن هذه الطريقة قد تمنع البشر من التعلم من الأخطاء التي ارتكبوها في السابق.