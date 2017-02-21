"غوغل" تمنع مقاطع الإعلانات بمدة 30 ثانية والتي لايمكن تخطيها على "يوتيوب" علوم وتكنولوجيا شارك

أعلنت "غوغل"، توقيف الإعلانات التي تظهر قبل بدء عرض مقاطع الفيديو على "يوتيوب" لمدة 30 ثانية دون اتاحة خيار تخطيها.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن "غوغل ستوقف هذا النوع من الوحدات الإعلانية العام القادم، لكن لن يكون هذا التوقيف بدون مقابل، بل ستقدم الشركة وحدات إعلانية جديدة توافق ما بين تحسين تجربة الاستخدام للمشاهد، وزيادة التأثير للمعلنين". وهناك وحدة إعلانية مشابهة لايمكن تخطيها ومدتها 20 ثانية، ستبقى متاحة للمعلنين وستكون بديل مناسب مقارنة بالحملة الأطول. وبعض الإعلانات على "يوتيوب" يمكن تخطيها بعد مرور 5 ثواني، إلا أنه هناك وحدة إعلانية تعرض 30 ثانية من الفيديو الإعلاني دون أن يتمكن المستخدم من تخطيها، وهي التي ستوقفها "غوغل" العام المقبل.

2017-02-21 20:42:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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