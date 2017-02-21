أفادت مصادر إعلامية، يوم الثلاثاء، إن قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي، دخلت محافظة دير الزور، لأول مرة في إطار حملتها "غضب الفرات" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر عسكري كردي، لم تسمه، قوله إن التحالف الذي يضم مقاتلين من العرب والأكراد دخل الجزء الشمالي من محافظة دير الزور واستعاد عددا من القرى من قبضة مقاتلي "داعش".

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وفي ذات السياق، قال موقع (روسيا اليوم) إن "قوات سوريا الديمقراطية"، سيطرت على قرى فتاشة وكسار ومستور وغيرها في دير الزور.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، انها سيطرت على قرية قويتار في ريف الرقة الشمالي الشرقي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات" ضد تنظيم "داعش".

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم وانتزاع السيطرة على قرى ونقاط كانت بيد التنظيم الإرهابي.

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