كشف وزير الدفاع الروسى سيرجى سويغو, يوم الثلاثاء, أن المسلحين فى 4 دول عربية بينها سوريا حصلوا على قرابة 2.5 ألف صاروخ محمول مضاد للجو.

ونقلت وسائل اعلام عن شويغو قوله, في محاضرة ألقاها بمعهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية, ان "التشكيلات المسلحة غير الشرعية في الشرق الأوسط، ولاسيما في سوريا تتزود بالأسلحة والذخيرة من الخارج دون انقطاع".

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واضاف شويغو "حسب تقييمات وزارة الدفاع الروسية، استولت تلك التشكيلات خلال النزاعات المسلحة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، على قرابة 2450 صاروخا محمولا مضادا جويا، و1750 صاروخا مضادا للدبابات، و650 راجمة صواريخ، وأكثر من 24 ألف لغم من مختلف الأنواع، وما يربو عن 600 طن من المتفجرات".

وسبق أن اتهمت موسكو في عدة مناسبات المجموعات المسلحة في سوريا بالحصول على مساعدات عسكرية بدعم عدة دول , معتبرة ان تزويدها بالسلاح "أمر غير مقبول", كما اتهمتها بامتلاك أسلحة كيماوية لشن هجماتها على مناطق تابعة للنظام.