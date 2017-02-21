سقط عدد من القتلى المدنيين, بينهم أطفال ونساء, جراء قصف تركي على مدينة الباب بريف حلب .

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة قولها إن "مدفعية النظام التركي قصفت الأحياء السكنية في مدينة الباب شمال شرق حلب , ما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال و4 نساء".

وأشارت المصادر إلى ان "اعتداءات مدفعية النظام التركي خلفت أيضا أضرارا كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية للمدينة".

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من جهتهم بين ناشطون ان القصف المدفعي التركي وسط مدينة الباب خلف 11 قتيلا هم 4 رجال وزوجاتهم وثلاثة أطفال، جميعهم من عائلة واحدة.

وجاءت الحادثة بعد ايام قليلة على سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف مدفعي وجوي تركي في مدينة الباب

وتخوض فصائل "درع الفرات" عملياتها العسكرية, مدعومة من قبل تركيا, في مدينة الباب, من اجل استرجاع المدينة من داعش, في وقت يخوض الجيش النظامي معارك ضد التنظيم في محيط المدينة, لكن التصريحات التركية تقول بان العملية شارفت على النهاية والجيش التركي اقترب من السيطرة على الباب.

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من التنظيم.