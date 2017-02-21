سيريانيوز :: الأمم المتحدة تطلب إيضاحات بشأن الوفود المشاركة في لقاء جنيف المقبل

طالبت الأمم المتحدة, يوم الاثنين, بالحصول على ايضاحات بشأن الوفود المشاركة في لقاء جنيف حول سوريا المزمع عقده الخميس القبل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قوله انه "لا تزال هناك أسئلة معلقة حول تلك الوفود، نأمل بالحصول على ايضاحات بشأن من سيأتي بالتحديد".

وأعلنت المعارضة السورية, الاسبوع الماضي، عن قائمة بأسماء وفدها للمشاركة في مفاوضات جنيف المزمع عقدها الخميس المقبل.

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ومن المقرر ان تعقد المفاوضات المرتقبة بين النظام والمعارضة برعاية اممية في جنيف 23 الجاري, حيث اعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات,لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام .

من جهة اخرى, أشار حق الى ان "مسؤولين في الامم المتحدة تلقوا معلومات حول مدنيين قتلوا أو جرحوا في قصف على مشارف دمشق", معربا عن "القلق" ازاء إزاء "اشتداد حدة القتال" في دمشق.

وكانت مصادر معارضة تحدثت امس ان الطيران الحربي استهدف حيي برزة والقابون في دمشق ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

سيريانيوز

2017-02-21 13:31:29