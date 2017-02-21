قتل جندي تركي وجرح اثنان آخران, يوم الثلاثاء, جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الباب بريف حلب.

واوضحت هيئة الأركان العامة للجيش التركي , في بيان لها, نشرته وسائل اعلام, أن " جنديا قتل وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيك العبوات الناسفة وإزالة الألغام في منطقة الباب شمالي سوريا".

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وكان الجيش التركي, أعلن, 15 من الشهر الحاري, عن مقتل سبعة من مقاتلي قوات "درع الفرات" في هجوم بسيارة مفخخة لتنظيم "داعش" استهدف القاعدة العسكرية المؤقتة في منطقة الباب شمالي سوريا.

وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم "داعش".

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموشأن اعلن امس ان "الجيش الحر" أحكم السيطرة على كامل مدينة الباب بريف حلب تقريباَ, بدعم من تركيا ضمن عملية "درع الفرات".

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من التنظيم.