كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن مخطط لإرسال قوات خاصة إلى سوريا, لمكافحة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وذكر موقع (dw) ان الجبير اوضح في تصريحات خاصة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية, ان "المخطط سيعرض قريبا , والفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم (داعش)، ولكن أيضا ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة حزب الله أو إيران أو النظام".

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وأضاف الجبير ان " السعودية ودولا أخرى بالخليج أعلنوا عن الاستعداد للمشاركة بقوات خاصة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بعض الدول من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف مستعدة أيضا لإرسال قوات".

وكانت السعودية أعلنت في عدة مناسبات استعدادها إرسال قوات برية إلى سوريا للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) "إذا لزم الأمر", حيث رحبت واشنطن بذلك, فيما هددت ايران بهزيمة السعودية في حال اقدامها على هذه الخطوة, في حين اعتبرت الحكومة السورية ان أي تدخل بري في سوريا دون موافقة الحكومة يعتبر "عدوان" ويستوجب مقاومته.

وأعلنت السعودية, العام الماضي, عن تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 34 دولة لمكافحة الإرهاب, وسط ترحيب دولي وعربي وإسلامي بهذه الخطوة.

ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ضربات ضد معاقل تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، الا انه ما زال يلاقي انتقادات خاصة من روسيا التي تتهمه بـ"عدم النجاعة", في وقت يواصل الطيران الحربي الروسي شن ضربات على مواقع في سوريا يقول انها تستهدف "ارهابيين".