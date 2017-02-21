رفعت الحكومة رسم الحصول على البطاقات الشخصية “الهوية” سواءً الجديدة منها أو بدل ضائع أو التالفة، وذلك تطبيقاً لتعديلات قانون الأحوال المدنية, ما أثار غضب المواطنين المثقلين بأعباء كثيرة ومنها ارتفاع رسوم وأسعار معظم متطلبات الحياة.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان مجلس الوزراء رفع رسم تنظيم البطاقة إلى 1000 ليرة بدلاً من 50 ليرة، كما رفع الغرامة المترتبة على الضائعة أو التالفة منها إلى 5000 ليرة بعد ما كانت 200 ليرة.

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لكن في حال تأخر المواطن عن رفع طلب البطاقة الضائعة أو التالفة ثلاثين يوماً، تُفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف ليرة، مع ازدياد قيمة الغرامة عند تكرار الأمر مجددا.ً

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر, في 12 شباط الجاري, مرسوماً يقضي بتعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 الخاص بالأحوال المدنية.

وحسب المرسوم، يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، مع غرامة 20 ألف ليرة، من استخدم هويته بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

ولاقى القرار انتقادات واستهجان من قبل مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن الحكومة تريد الحصول على الاموال عن طريق "نهب المواطن", على حد تعبيرهم .

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات التي أصدرتها الحكومة برفع كافة الرسوم الحكومية المفروضة على المواطنين, مثل رسوم تسجيل الجامعة ورسوم منح الجوازات.