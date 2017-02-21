حققت "قوات سوريا الديمقراطية" تقدماً جديدا يوم الاثنين، وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق وقرى في الرقة بعد معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وذكرت قوات "سوريا الديمقراطية", عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن مقاتليها تمكنوا من استعادة قرية ترفاوية من تنظيم "داعش"، وقتل 4 من عناصر التنظيم، كما استعادوا السيطرة على قريتي نوفل وعزيز .

وأضافت أن مقاتلي غرفة عمليات غضب الفرات، استعادوا محطة اتصالات سيريتل، وتقدموا في محيط الرقة، وقطعوا الطريق الواصل بين المكمن والرقة عند قرية تل شعر وحاصروا عناصر التنظيم في 3 قرى، وحرروا قرية كسار من "داعش".

كما سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" على قريتي مليحان وبدرانية شرق شمالي الرقة, بعد معارك مع "داعش".

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد داعش.

وتتعرض مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا.

يشار إلى أن قيادة التحالف الدولي رجحت، الشهر الجاري، استعادة الرقة من سيطرة تنظيم "داعش" في غضون الأشهر الستة المقبلة.