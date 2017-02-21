سقط عشرات القتلى والجرحى , يوم الاثنين، جراء قصف استهدف مناطق بدمشق وحمص وادلب والرقة.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الطيران الحربي استهدف حيي برزة والقابون في دمشق ما أدى لمقتل سبعة مدنيين وجرح العشرات".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى "مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة والقناصات حي الوعر المحاصر في حمص".

وفي الرقة, ذكرت المصادر ان "عدد من المدنيين سقطوا قتلى كما اصيب اخرون بجروح جراء قصف جوي استهدف منطقة المعري في مدينة الرقة".

وتزامن ذلك مع وقوع ضحايا في مدينة خان شيخون بريف ادلب جراء قصف بالبراميل المتفجرة , بحسب المصادر.

وجاءت الاحداث الميدانية بعد ايام على عقد جولة ثانية من مفاوضات سلام سورية, برعاية ايرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, استكمالا للجولة الاولى والتي عقدت مؤخرا وتم الاتفاق على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.