واصل الجيش النظامي تقدمه في حلب, يوم الاثنين، في غرب حلب, حيث تمكن من السيطرة نارياَ على جسر الرقة , بعد معارك مع جبهة "فتح الشام" (النصرة) سابقاَ.

وذكرت مصادرمؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش النظامي وحلفائه تقدموا في ضاحية الأسد غرب حلب وتمكنوا من السيطرة نارياً على جسر الرقة.

وأضافت المصادر أن النظامي حقق تقدماً غرب مدينة حلب على حساب "هيئة تحرير الشام" وأسقط نارياً جسر الرقة ذي الموقع الإستراتيجي على طريق عام حلب دمشق.

وكان الجيش النظامي سيطر في كانون الثامي الماضي، على عدة قرى في ريف حلب الشرقي, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش),.

كما تمكن الجيش النظامي من استعادة مدينة حلب، حيث أعلن في 22 كانون الاول الماضي، أن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.