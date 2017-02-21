تعرض أحد المقاهي, يوم الاثنين, في مدينة اسطنبول التركية لهجوم مسلح, مما اسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الانباء (سبونتيك) ان "مجهولين شنا هجوما مسلحا على زوار مقهى في حي "الفاتح"، بمدينة إسطنبول،مااسفر عن وقوع 5 مصابين".

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وشهدت اسطنول, مؤخرا, سلسلة اعتداءات من بينها, حادثة إطلاق نار في احد المطاعم بالمدينة, لكن أعنفها كان الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي , ماادى الى سقوط عشرات الضحايا, حيث تبناه تنظيم "داعش".

وتعرضت مناطق عدة في تركيا الآونة الأخيرة لحوادث اطلاق نار و انفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.