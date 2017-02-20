أعلن المنسق العام لهيئة "التنسيق الوطنية" المعارضة، وعضو اللجنة العليا للمفاوضات حسن عبد العظيم, يوم الاثنين، أن هناك اجماع على دخول مفاوضات جنيف المزمع عقدها الخميس المقبل, " دون شروط مسبقة ".

واوضح عبد العظيم قوله في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية ، ان الاجماع جاء "انطلاقا من مبدأ وقف معاناة الشعب السوري ونزيف الدماء والنزوح والدمار", مشيراَ الى ان اتفقت على "تشكيل هيئة الحكم الانتقالي"

وكانت "هيئة التفاوض" المعارضة أعلنت بأنها راغبة بإجراء مفاوضات مباشرة مع النظام في جنيف, رافضة اي مكان للاسد في عملية انتقال السلطة، كما اكد "الائتلاف الوطني" التزامه بمفوضات جنيف, مشيرا الى ان رحيل الاسد "امر حتمي".

ونوه عبد العظيم أن "هيئة التغيير المعارضة تلقت الدعوة باسمها إلى محادثات جنيف 4 بعد الانتهاء من اجتماعات الرياض وبناء على تلك الدعوى تم إرسال أسماء وفد المعارضة وضمت ممثلين من منصة الرياض والفصائل وعن منصتي القاهرة وموسكو".

وتحدث عبد العظيم عن أنه "تم توجيه الدعوة لمن بقي من منصة موسكو وهم "جبهة التحرير والتغيير" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" و"الإدارة الذاتية الكردية"، مضيفاً أن "هؤلاء غير ممثلين ونحن نطالب بتمثيلهم ولكن مشكلتهم دولية وأقليمية وليست متعلقة بهيئة التنسيق أو بالهيئة العليا".

وأعلنت المعارضة السورية, الاسبوع الماضي، عن قائمة بأسماء وفدها للمشاركة في مفاوضات جنيف المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري.

وتابع عبد العظيم "طالبنا بان تتم مناقشة عملية الانتقال السياسي خلال المفاوضات وبحث تشكيل هيئة حكم انتقالي"، الا ان بعض أعضاء وفد المعارضة وصل إلى جنيف وبدؤوا بإعداد الوثائق".

وتشدد المعارضة السورية مرارا على أن الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا أساسيا لاحراز تقدم في أي مفاوضات.

ومن المقرر ان تعقد المفاوضات المرتقبة بين النظام والمعارضة برعاية اممية في جنيف 23 الجاري, حيث اعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات,لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام .

سيريانيو