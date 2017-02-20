ميسي يقود برشلونة لفوز صعب أمام ليغانيس ويتصدر قائمة هدافي الدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه ليغانيس الصاعد حديثاً 2-1 الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد الفريق الكاتالوني المركز الثاني من إشبيلية الذي تغلب السبت على ضيفه إيبار 2-صفر، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة وتقدم عليه بفارق نقطتين، وصار على بعد نقطة واحدة من ريال مدريد المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين.



ولم يتأخر برشلونة كثيراً لزيارة شباك ضيفه عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من زاوية ضيقة بعدما تلقى عرضية متقنة من الأوروغوياني لويس سواريز (4).



وفوت المغربي نبيل الزهر القادم من لاس بالماس فرصة مزدوجة لإدراك التعادل إذ فشل في مواجهة الحارس الألماني مارك اندريه تير شتيغن (16)، وأهدر ميسي فرصة جديدة لتعزيز التقدم بعد لعبة مشتركة مع سواريز أنهاها في صدر الحارس (27).



وفي الشوط الثاني، ضاعت على برشلونة فرصة غنية لزيادة الغلة بعدما اخترق البرازيلي رافينينا في الجهة اليسرى وتلاعب بأكثر من مدافع وسدد من مسافة قريبة أبعدها دييغو ريكو من فوق خط المرمى وسيطر عليها الحارس على دفعتين (68).



وعاقب ليغانيس مضيفه بعد خطأ دفاعي من سيرجي روبرتو وأدرك التعادل بلعبة مشتركة بين البديلين الفنزويلي داروين ماتشيس من أول لمسة للكرة أعادها خلفية إلى أوناي لوبيز أرسلها الأخير زاحفة استقرت في قلب الشبكة (71).



وحاول برشلونة إعادة الأمور إلى نصابها، وحرمه هيريرين من فرصة ثمينة عندما انقض على كرة كان نيمار يهم بمتابعتها في الشباك وهي طائرة (85)، لكن الأخير حصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل إثر عرقلته غير واضحة من المدافع الأرجنتيني مارتن مانتوفاني نفذها ميسي بنجاح (90) فتصدر ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً متقدماً بفارق هدف واحد على زميله سواريز. سيريانيوز 2017-02-20 21:49:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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