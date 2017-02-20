ميلان يتخطى عقبة فيورنتينا مواصلاً الصعود على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي اخبار الرياضة شارك

نجح ميلان في تفادي مفاجأت ضيفه فيورنتينا، محققا الفوز بهدفين مقابل هدف لحساب المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ورفع الميلان رصيده إلى 44 نقطة وبقي في المركز السابع، مقابل 40 نقطة للخاسر الذي ظلّ بدوره ثامناً. وتقدّم ميلان بواسطة السلوفاكي يوراي كوسكا إثر ركلة حرة نفّذها الأرجنتيني خوسيه سوسا (17). وعادل الكرواتي نيكولا كالينيتش سريعاً بعد عرضية من فيديريك كييزا (20) مسجلاً هدفه الحادي عشر هذا الموسم. وأعاد الإسباني جيرار دولوفو التقدم لميلان بمساندة من الكرواتي ماريو باساليتش (31). سيريانيوز

2017-02-20 22:00:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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