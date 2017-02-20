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باريس سان جيرمان يستعيد الوصافة رغم تعادله أمام تولوز بالدوري الفرنسي
اخبار الرياضة

استعاد باريس سان جيرمان حامل اللقب المركز الثاني رغم تعادله مع ضيفه تولوز سلبياً 0-0 في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.


ورفع سان جيرمان رصيده إلى 56 نقطة، وبات يتقدم بفارق الأهداف على نيس الذي انتزع الوصافة السبت بفوزه على مصيفه لوريان 1-صفر، فيما يتصدر موناكو الترتيب برصيد 59 نقطة. 

وبدا سان جيرمان مختلفاً تماماً عن الفريق الذي أمطر شباك برشلونة الإسباني 4-0 الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس".

سيريانيوز

2017-02-20 21:42:07
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