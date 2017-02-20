افتتح فريق الوحدة مشواره في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالفوز على الحد البحريني بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما الاثنين في العاصمة البحرينية المنامة ضمن المجموعة الثانية التي تضم الصفاء اللبناني والقوة الجوية العراقي.

وافتتح الوحدة التسجيل في الدقيقة 40 عبر أسامة أومري من تسديدة مباغتة استغل بها غياب الرقابة الدفاعية ولم تشكل هجمات الحد أي خطورة تذكر على مرمى الوحدة لافتقادها إلى الفاعلية لينتهي الشوط الاول بتقدم الوحدة بهدف دون مقابل.



الشوط الثاني جاء متوسطا من حيث الاداء مع أفضلية للوحدة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة التي كانت تكتفي بالتسديد من بعيد ولم تسعف خبرة اللاعبين المحترفين النيجريين لدى الحد من تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بهدف دون رد.



وفاز فريق الجيش على الأهلي الأردني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة في افتتاح مشواره لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا السويق العماني والزوراء العراقي.



وقدم الجيش أداء هجوميا متميزا منذ الدقائق الأولى للمباراة فكان الأكثر وصولا لمرمى الأهلي حيث افتتح التسجيل عبر محمد حمدكو في الدقيقة 24 وأفشل محاولات الأهلي لتعديل النتيجة عبر دفاعاته المتماسكة وتألق حارسه أحمد مدنية في صد أخطر كرات الأهلي أبرزها رأسية الليبيري ماركوس في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الجيش بهدف دون رد.



واعتمد الجيش في الشوط الثاني على المرتدات وكان قريبا من تعزيز تقدمه حيث أتيحت له أكثر من فرصة أبرزها تسديدة محمد حمدكو في الدقيقة 79 التي جاورت قائم المرمى وتراجع الجيش في الدقائق الأخيرة ليكثف دفاعاته للمحافظة على النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الجيش بهدف دون رد.



وكان فريق الجيش أحرز لقب البطولة عام 2004 بينما خرج من ربع نهائي النسخة الماضية.