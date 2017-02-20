مغادرة مسلحي بلدة سرغايا مع ذويهم باتجاه ادلب الاخبار المحلية شارك

غادر العديد من مسلحي بلدة سرغايا بريف دمشق مع ذويهم, يوم الاثنين, باتجاه محافظة ادلب, وذلك بموجب اتفاق تسوية مع النظام السوري.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي دخل سرغايا وأعلنها آمنة بعد خروج حوالي 200 شخص من المسلحين وذويهم ب 5 حافلات باتجاه إدلب. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

من جهتها, أشارت مصادر معارضة الى ان اتفاق مع النظام قضى بتهجير 350 شخصاً من سرغايا بريف دمشق, بضمانة روسية. وتحدثت مصادر اخرى عن انطلاق 6 حافلات تقل ١٧٠ شخصاً من مقاتلين سرغايا مع عائلاتهم من ريف دمشق إلى محافظة إدلب وتم مؤخرا التوصل لعدة اتفاقات مصالحة في خان الشيح ومدينة التل وقدسيا والهامة وداريا والمعضمية تقضي بإخلاء السلاح والمسلحين من هذه المناطق. سيريانيوز

2017-02-20 21:18:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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