أصدر مجلس الشعب يوم الاثنين، قرارا بإعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل "الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية" لمدة خمسة أعوام.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن مجلس الشعب وافق في جلسته المنعقدة برئاسة هدية عباس رئيسة المجلس، على مشروع القانون المتضمن إعفاء منشآت المداجن من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات اعتبارا من تكليف عام 2017 وأصبح قانونا.

وياتي مشروع القانون تبعاَ للظروف الاستثنائية التي يعاني منها قطاع الدواجن والمباقر وبغية التخفيف عن مكلفي القطاع من هذا الواقع وحفاظا على الثروة الحيوانية التي تسهم في الأمن الغذائي للقطر كونها تشكل مادة أساسية في غذاء المواطنين.

وكان مجلس الوزراء وافق في تشرين الثاني الماضي، على مشروع قانون إعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام بدءاً من تكليف عام 2017 بغية التخفيف على مكلفي هذه المنشآت في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها هذا القطاع والحفاظ على الثروة الحيوانية لدورها الرئيسي في توفير الأمن الغذائي وتشجيعاً لعودة المربين إلى هذا القطاع.

يشار الى ان الرئيس بشار الاسد اصدر في عام 2012 المرسوم رقم 26 المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل (الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية) لمدة خمسة أعوام.