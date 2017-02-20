توفي, يوم الاثنين, مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في مدينة نيويورك الامريكية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام روسية, ان "الدبلوماسي الروسي البارز توفي في مكان عمله".

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وأضاف البيان "تعلن وزارة الخارجية الروسية مع بالغ الحزن عن وفاة المندوب الروسي في نيويورك، قبل يوم واحد من بلوغه عمر 65 عاما".

وبدأ تشوركين عمله في وزارة الخارجية الروسية عام 1992, ثم عين بين عامي 1994- 1998 سفيرا لبلاده لدى بلجيكا..

وعين تشوركين في نيسان عام 2006 ممثلا دائما لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واستمر في منصبه إلى أن وافته المنية.