اطلاق سيارتين صناعة سورية في السوق المحلية.. تعرف على مواصفاتهما؟؟ الاخبار الاقتصادية شارك

بدأت شركة خلوف التجارية بانتاج سيارتين جديدتين الاولى سياحية متوسطة والثانية جيب حقلية, وذلك عقب عودتها إلى العمل بعد توقف دام خمس سنوات.









وقال مدير الشركة معاذ خلوف في تصريحات صحفية أن "الشركة التي مقرها في مدينة حماة أنتجت هاتين السيارتين بالتعاون مع شركة "دي إف إم" الصينية المعروفة في مجال صناعة السيارات".



وتتميز السيارة الاولى وهي سيارة سياحية متوسطة "DFM- s 50 —فول أوبشن- بمحرك قوته 16 حصانا وعلبة سرعة أوتوماتيك وفتحة سقف ونظام كهربائي كامل ومكيفة مع سعة داخلية كبيرة أكثر، وعوامل أمان ونظام فرملة "إيه بي إس" مع نظام منع انزلاق، وكاميرات للرجوع للخلف، وأحزمة أمان إضافية ونظام حماية من السرقة, بحسب الشركة.



وتتميز السيارة الثانية DFM AX 7 حقلية جيب "فول أوبشن" بمحرك قوته 24 حصانا وعلبة سرعة أوتوماتيك و6 بوالين أمان وتحكم على المقود وشاشة عرض 7 إنش وكاميرات 360 درجة وفرامل إيه بي إس مع مانع انزلاق ونظام حماية من السرقة وصندوق أمتعة واسع ونظام كهربائي كامل ومكيفة.



اطلاق السيارتين المذكورتين كان مناسبة لاعلان الحكومة دعمها للصناعة الوطنية, حيث قال وزير الصناعة احمد الحمو ان الحكومة حرصت ومازالت على دعم الصناعيين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم بهدف استمرارهم بالعملية الإنتاجية، بما فيه تسهيل اعمالهم للإسراع بعودتهم للإنتاج من خلال جملة من القرارات التي أقرت وغيرها التي تدرس حالياً".



بدوره, قال وزير النقل علي حمود إن “الوزارة تقدم جميع التسهيلات والدعم لهذا النوع من الصناعة وهي خطوة جيدة في طريق تصنيع السيارات بالكامل” لافتا إلى المواصفات العالية التي تتمتع بها هذه السيارات.



وتأسست شركة خلوف التجارية في عام 1975 وبدأت نشاطها في مجال المعدات والآليات الزراعية والصناعية وفي عام 2008 أنشأت الشركة مصنعا لتجميع السيارات رغبة من الشركة بطرح هذا المنتج ليكون في متناول وخدمة الزبائن وأنتجت سيارات جوندا الخاصة بالنقل المتوسطة والصغيرة وسيارات دبل كبين العاملة على الديزل ثم قامت بتصنيع سيارات فوتون للنقل الميني ودبل كبين وتوقفت حتى عادت الى الانتاج العام الحالي لتنتج مع شركة دونغ فينع الصينة سيارتي دي اف ام الجديدتين.



سيريانيوز

2017-02-20 17:56:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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