ارتفاع أسعار اغلب أصناف الفواكه وثبات أسعار الخضار الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأثنين, نشرة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث تبين أن اسعار اغلب الأصناف شهت نوعا من الاستقرار, ماعدا الزهرة والتي سجلت انخفاض بالأسعار, مقارنة بالنشرة السابقة. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه التي شهدت أسعار اغلب أصنافها ارتفعا كالبرتقال والليمون والجزر والشوندر, مقارنة بالنشرة السابقة. وتعتبر اسعار الخضار والفواكه بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-02-20 19:08:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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