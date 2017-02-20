لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرين، يوم الاثنين، جراء سقوط قذائف على المشفى الوطني في درعا وحي حلب الجديدة بمدينة حلب.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، إن شخصاً قتل وأصيب اثنين من العاملين بالمشفى الوطني في درعا إثر سقوط قذائف صاروخية، أدت كذلك إلى أضرار مادية بالمشفى.

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وتابعت الوكالة إن القذائف الصاروخية طالت منازل المواطنين في حيي السحاري والمطار وتسببت بالحاق اضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة .

وكان طفل لقي حتفه يوم الأحد في حي السحاري جراء سقوط قذائف صاروخية على مدينة درعا.

وفي حلب، أصيب 4 أشخاص بجروح جراء سقوط قذائف على حي حلب الجديد، وفقاً لما ذكرته (سانا).

وكان 3 اشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرين معظمهم أطفال في الـ 16 من شباط الجاري اثر سقوط قذائف على منطقة الحمدانية السكنية في حلب.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

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