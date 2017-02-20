أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن مقتل 4 مستشارين عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين بجروح في سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن "أربعة عسكريين روس قتلوا في 16 شباط عام 2017 في سوريا نتيجة تفجير سيارة كانت تقلهم باستخدام قنبلة موجهة عن بعد".

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وكانت "قافلة السيارات التابعة للقوات النظامية السورية التي كانت من ضمنها السيارة التي تقل مستشارين عسكريين روس، تتوجه من منطقة مطار طياس/ تيفور (محافظة حمص) إلى مدينة حمص"، بحسب البيان.

وتابع البيان، إن سيارة المستشارين الروس قطعت مسافة 4 كيلومترات قبل أن تنفجر قنبلة موجهة عن بعد قربها.

وأشار البيان إلى أن اثنين من العسكريين أصيبا بجروح نتيجة الحادث، مضيفا أن الأطباء العسكريين الروس يبذلون قصارى جهدهم من أجل إنقاذ حياة الجريحين.

وكانت الدفاع الروسية نفت في الخامس من شباط الحالي، أنباء تفيد بمقتل 5 جنود روس في سوريا بانفجار سيارة عسكرية روسية محملة بالذخيرة على طريق عام جبلة بانياس.

وقتل عدد من العسكريين الروس, خلال العمليات العسكرية في عدة مناطق, وذلك منذ بدء التدخل الروسي بسوريا 30 أيلول عام 2015, دعما للنظام السوري.

وبدأت روسيا, عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا", لكنها أعلنت عن مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في سوريا.

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